Роскомнадзор предложил запретить ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и онлайн-кинотеатры», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что предложение затрагивает возрастную маркировку и ограничения на использование ненормативной лексики.

«Что касается последнего, то я считаю, что отсутствие таких ограничений сегодня по сути двигает владельцев онлайн-кинотеатров к тому, чтобы производить продукт заведомо провокационный», — отметил Хинштейн. По его словам, законодательно предложения пока не сформированы, существует лишь предложение.

С 1 июля 2014 года в России действует закон, запрещающий использование мата на телевидении и радио, в кино и при публичном исполнении произведений искусства.