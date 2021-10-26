Жан-Поль Готье запустит сервис аренды своих культовых нарядов и аксессуаров 1980-х и 1990-х

Французский дизайнер Жан-Поль Готье запустит сервис аренды предметов из своих культовых коллекций, выпущенных в 1980-х и 1990-х годах. Об этом сообщил The Guardian.

С помощью проката нарядов и аксессуаров модельер рассчитывает привлечь к своему бренду новую аудиторию. Любители моды смогут арендовать предметы из архива Готье, в том числе знаменитый корсет с конусообразным бюстом — подобный надевала некогда Мадонна.

Кроме того, в прокат будут сдавать знаменитое платье в клетку, джинсовый костюм и другие популярные работы дизайнера. Краткосрочная аренда будет стоить от 150 до 700 евро. Изначально на сервисе появятся 50 предложений.

Сервис аренды станет одним из экспериментальных инструментов, с помощью которого модный дом Готье будет развивать свои отношения с аудиторией. «Мы хотим исследовать новые способы покупки и знакомства с модой», — отметили в компании.