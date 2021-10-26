Рост темпов вакцинации, плюс-сайз-модель на обложке «Vogue Россия» и другие новости дня

В России поставлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — за сутки умерли 1106 человек. Всего за 24 часа выявили 36 446 случаев заболевания.

Собянин сообщил о росте темпов вакцинации от коронавируса в Москве в четыре раза. Однако ситуация с заболеваемостью все равно остается напряженной.

В Хакасии, помимо локдауна, вводят комендантский час. В республике также частично будет приостановлена работа общественного транспорта.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала проявлением смелости действия программиста, который предоставил Gulagu.net видеозаписи ФСИН с пытками заключенных. Она также отметила, что мужчина нужен для расследования в качестве главного свидетеля. 23 октября МВД России объявило его в федеральный розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы. Ранее музыкант сказал: «Я вообще не понимаю праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад, но до сих пор из года в год тратятся миллионы».

Правительство России, «Яндекс», «Сбер», а также еще несколько крупных компаний и организаций подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Он состоит из 33 пунктов. Фокус сделан на гуманности, законности и ответственности.

Суд Амстердама постановил, что золото скифов из музеев Крыма принадлежит Украине. В данный момент оно хранится в Нидерландах — из‑за присоединения Крыма к России около 2000 уникальных артефактов так и остались в Европе и стали предметом спора между государствами.

Марк Цукерберг впервые прокомментировал серию расследований про Facebook. Он уверен, что СМИ объединяют усилия и выборочно используют утекшие документы компании, чтобы оклеветать ее.

На обложке российского Vogue впервые появилась плюс-сайз-модель. Ей стала Джилл Кортлев, ранее работавшая с Alexander McQueen, Chanel и Fendi.

Группа художников MSCHF (та самая, что выпустила «сатанинские кроссовки» совместно с рэпером Lil Nas X) продала тысячу копий работы Энди Уорхола и спрятала среди них оригинал. Создатели говорят, что не знают, кто купил исходник.

Дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP», выпущенный 10 лет назад, впервые станет доступен на стриминговых сервисах — это случится в ближайшую пятницу, 29 октября. На пластинке вышли треки «Peso» и «Purple Swag», которые принесли рэперу популярность.