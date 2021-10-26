Апелляционный суд Амстердама постановил, что золото скифов из музеев Крыма принадлежит Украине. В данный момент оно хранится в Нидерландах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 2013 году скифское золото привезли из Крыма на выставку в Бонн, а затем отправили его в Амстердам. Из‑за присоединения Крыма к России около 2000 уникальных артефактов так и остались в Европе и стали предметом спора между государствами.

Судебные разбирательства продолжались в течение нескольких лет. В 2016 году окружной суд Амстердама решил, что экспонаты должны быть переданы Украине, однако музеи Крыма подали апелляцию — ее начали рассматривать в марте 2019 года.

Золото скифов в этот период продолжало храниться в подвальных помещениях музея Алларда Пирсона. По мнению российской стороны, артефакты относятся исключительно к истории Крыма и должны остаться на территории полуострова.

После решения апелляционного суда экспонаты по-прежнему останутся в музее Алларда Пирсона на некоторое время, поскольку итоги судебного разбирательства могут быть обжалованы в течение трех месяцев.