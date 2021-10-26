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Собянин сообщил о росте темпов вакцинации от коронавируса в Москве в четыре раза

Денис Ламехов
Сегодня в 18:29

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темп вакцинации от коронавируса в столице увеличился в четыре раза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Градоначальник сообщил, что увеличение было отмечено по сравнению с минимальным порогом, зафиксированным в конце августа. «Объем госпитализаций относительно выявленных заболеваний ниже, чем в прошлые периоды. Почему? Потому что достаточно большое количество людей вакцинировались», — добавил он.

При этом, по словам Собянина, ситуация в Москве остается напряженной. «За последнюю неделю количество заболеваний увеличилось на 14%, количество госпитализаций — на 10%. Очевидно, продолжается рост, может быть, не в такой динамике, но рост серьезный», — заявил мэр.

В столице также вырос темп ПЦР-тестирования. «До 90 тысяч тестов доходит в сутки», — сказал Собянин. На данный момент в столице работают 50 пунктов бесплатного экспресс-тестирования. Их адреса можно найти на сайте мэра Москвы.

В России поставлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — за сутки умерли 1106 человек. Всего за 24 часа выявили 36 446 случаев коронавируса. Это на 1484 меньше максимального показателя заболеваемости, который был установлен вчера.

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