Кэти Перри записала кавер на песню The Beatles «All You Need Is Love»

Трек вышел в рамках сотрудничества Перри с американским модным брендом, который к зимним праздникам запустил благотворительную инициативу. За каждое прослушивание кавера певицы на Spotify компания пожертвует 1 доллар фонду Baby2Baby, помогающему бедным детям.

Американская певица Кэти Перри записала кавер на песню группы The Beatles «All You Need Is Love». Послушать классическую композицию в новом исполнении можно на ютьюб-канале артистки.

Перри согласилась поучаствовать в предпраздничной кампании отчасти потому, что некогда сама работала в магазине бренда продавцом-консультантом.

«От складывания толстовок в Санта-Барбаре к тому, чтобы 20 лет спустя оказаться в центре праздничной кампании, снятой Марком Романьком, — мечты сбываются», — написала Перри в инстаграме.