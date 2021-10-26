«Vogue Россия» впервые поместил на обложку плюс-сайз-модель

Кортлев дебютировала на шоу Alexander McQueen в 2018 году. Позднее она стала первой плюс-сайз-моделью на показах Fendi и Versace. Всего в ее послужном списке более 40 показов, 30 съемок для глянцевых изданий, 14 обложек и более 20 рекламных кампаний.

На обложке российского Vogue впервые появилась плюс-сайз-модель. Ей стала Джилл Кортлев.

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Vogue называет ее параметры 93–78–106 при росте 175 см «немодельными». Издание признает, что «произносить термин „плюс-сайз“ в ее отношении язык не поворачивается».

Кадр с Джилл Кортлев попал на обложку ноябрьского выпуска «Vogue Россия». Он уже появился в продаже.