Aminé уходит от реальности в загородном доме в клипе «Charmander»

Американский рэпер Aminé выпустил клип на гиперпоп-сингл «Charmander». Название — отсылка к огненному покемону Чармандеру из серии игр Pokemon.

В ролике рэпер живет в загородном коттедже посреди густого леса Орегона. Он пытается уйти от реальности в компании жены и огромной собаки размером с красного пса Клиффорда.

«Когда я в Лондоне, все говорят „Ваше Высочество“ не потому, что я королевская особа, а потому, что я самый высокий», — поет он.

Режиссером клипа выступил Джек Бегерт, который ранее уже работал с музыкантом над роликами «Shimmy» и «Blackjack».