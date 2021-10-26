Aminé уходит от реальности в загородном доме в клипе «Charmander»

Американский рэпер Aminé выпустил клип на гиперпоп-сингл «Charmander». Название — отсылка к огненному покемону Чармандеру из серии игр Pokemon.
В ролике рэпер живет в загородном коттедже посреди густого леса Орегона. Он пытается уйти от реальности в компании жены и огромной собаки размером с красного пса Клиффорда.
«Когда я в Лондоне, все говорят „Ваше Высочество“ не потому, что я королевская особа, а потому, что я самый высокий», — поет он.
Режиссером клипа выступил Джек Бегерт, который ранее уже работал с музыкантом над роликами «Shimmy» и «Blackjack».
Песня «Charmander» сильно отличается по звучанию от предыдущих работ Aminé. По словам рэпера, он пытался расширить музыкальные стили в новом треке, которые впервые можно было услышать в альбоме 2020 года «Limbo».
«Хочу экспериментировать и бросить вызов себе, чтобы творить так, как я не делал этого раньше, исследуя различные текстуры и темпы без каких‑либо ожиданий», — рассказал музыкант.