Wildberries начал тестировать дроны для доставки

«Испытания начались в октябре в Московской области и продолжатся в Татарстане совместно с „Иннополисом“», — сказано в сообщении.

Онлайн-ретейлер Wildberries начал тестировать полеты беспилотного дрона для доставки товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Дроны будут использовать для доставки заказов в труднодоступных регионах. Они работают не только на бензиновом двигателе, но и с помощью перезаряжаемого аккумулятора, а дальность их полета достигает 300 километров. Максимальная нагрузка — около 200 килограммов.

В Wildberries отмечают, что беспилотники, работающие от аккумуляторов, помогут сократить углеродный след в отличие от топливного транспорта. Такой вид доставки также уменьшает объем упаковки, которую используют при транспортировке товара на большие расстояния.