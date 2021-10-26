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В Москве убит бывший замглавы управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев убит на территории Новой Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Новосельцева нашли в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1». У мужчины обнаружены колото-резаные раны и синяки. На месте работает следственно-оперативная группа.

По информации телеграм-канала «112», следователи рассматривают две версии произошедшего — месть и ограбление. Отмечается, что преступники залезли в дом через забор, а кровь была найдена в нескольких комнатах — не исключено, что Новосельцева пытали. Подозреваемых в деле пока нет, полиция опрашивает рабочих, которые живут рядом.

Mash отмечает, что основная версия — месть преступников за старые уголовные дела. Андрей Новосельцев стал известен благодаря участию в громких процессах в нулевых. В том числе он раскрыл убийство губернатора Магаданской области на Арбате в 2002 году.

«В последнее время Андрей жил затворником на даче у дочери и ни с кем не поддерживал контактов», — пишет Mash.

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