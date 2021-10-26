В Москве убит бывший замглавы управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев

Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев убит на территории Новой Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Новосельцева нашли в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1». У мужчины обнаружены колото-резаные раны и синяки. На месте работает следственно-оперативная группа.

По информации телеграм-канала «112», следователи рассматривают две версии произошедшего — месть и ограбление. Отмечается, что преступники залезли в дом через забор, а кровь была найдена в нескольких комнатах — не исключено, что Новосельцева пытали. Подозреваемых в деле пока нет, полиция опрашивает рабочих, которые живут рядом.

Mash отмечает, что основная версия — месть преступников за старые уголовные дела. Андрей Новосельцев стал известен благодаря участию в громких процессах в нулевых. В том числе он раскрыл убийство губернатора Магаданской области на Арбате в 2002 году.

«В последнее время Андрей жил затворником на даче у дочери и ни с кем не поддерживал контактов», — пишет Mash.