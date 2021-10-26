ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег

Более 400 заключенных исправительной колонии № 13 в Саратовской области сообщили о насилии по отношению к ним. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката авторов жалобы Снежану Мунтян.

Заключенные написали заявления, в которых указали на пытки в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) № 1, избиения и вымогание денег. Мунтян уточнила, что «об изнасилованиях в колонии пока данных нет».

По словам адвоката, более 20 заключенных обратились к ней из‑за давления со стороны администрации больницы. Руководство колонии требует прекратить писать заявления о пытках.

«Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты Саратовской области Дениса Соболева сообщил о 185 заявлениях от заключенных. Они писали о применении к ним насилия после визита в колонию правозащитников.

4 октября правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео с пытками и сексуальным насилием в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Спустя два дня появилось еще четыре ролика, снятых в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Основатель Gulagu.net заявил, что у проекта 40 гигабайт материалов, которые правозащитники продолжат публиковать постепенно.

«Секретный архив» организации передал программист и бывший заключенный, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. 16 октября он попросил политического убежища во Франции. При помощи сотрудников Комитета против пыток Сергей покинул Россию, затем через Беларусь попал в Северную Африку, а после прилетел в Париж.

На основе публикации Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил начальника туберкулезной больницы УФСИН Павла Гаценко. Вместе с ним должностей лишились еще три сотрудника — начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков. Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку.