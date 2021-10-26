перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ruspostofficial/Instagram
Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал положительным 13:36
«Искаженная картина о нашей компании»: Цукерберг впервые отреагировал на расследования про Facebook 13:12
Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме 12:26
Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney 12:03
Опрос: Газманов, Баста, Гагарина и Пелагея стали лучшими исполнителями 2021 года по мнению россиян 11:58
rudeism/Twitter
Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе 11:40
В России новый антирекорд по смертности от ковида — умерли 1106 человек 11:39
ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег 11:05
Экс-сотрудник саудовской разведки заявил, что принц хотел убить короля отравленным кольцом из России 10:33
Москалькова похвалила программиста, передавшего видео с пытками заключенных 10:12
Viki Mohamad/Unsplash
Минздрав показал новый сертификат о вакцинации от коронавируса 9:42
Власти выделят 500 млн рублей на создание корпоративной соцсети для чиновников 8:44
В России тестируют видеокамеры с фиксацией драк и курения 8:31
Китайский аналог тиктока начал вставлять паузы между роликами, чтобы люди меньше сидели в соцсети 8:05
В Одессе суд обязал двух воров в наказание читать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко 2:26
YouTube начнет демонетизировать низкокачественные ролики для детей 1:37
Warner Bros. Pictures/YouTube
Кристофер Нолан считает «Дюну» Дени Вильнева одним из лучших сочетаний «живой» съемки и графики 0:54
Брендан Фрейзер сыграет злодея в кинопроекте «Бэтгерл» 0:18
Blue Origin Джеффа Безоса создаст собственную космическую станцию Вчера в 23:04
Bloomberg: в Нижегородской области на газопроводе произошел выброс метана. Его видно из космоса Вчера в 22:59
Отключить рекламу

ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Более 400 заключенных исправительной колонии № 13 в Саратовской области сообщили о насилии по отношению к ним. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката авторов жалобы Снежану Мунтян.

Заключенные написали заявления, в которых указали на пытки в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) № 1, избиения и вымогание денег. Мунтян уточнила, что «об изнасилованиях в колонии пока данных нет».

По словам адвоката, более 20 заключенных обратились к ней из‑за давления со стороны администрации больницы. Руководство колонии требует прекратить писать заявления о пытках.

«Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты Саратовской области Дениса Соболева сообщил о 185 заявлениях от заключенных. Они писали о применении к ним насилия после визита в колонию правозащитников.

4 октября правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео с пытками и сексуальным насилием в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Спустя два дня появилось еще четыре ролика, снятых в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Основатель Gulagu.net заявил, что у проекта 40 гигабайт материалов, которые правозащитники продолжат публиковать постепенно.

«Секретный архив» организации передал программист и бывший заключенный, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. 16 октября он попросил политического убежища во Франции. При помощи сотрудников Комитета против пыток Сергей покинул Россию, затем через Беларусь попал в Северную Африку, а после прилетел в Париж.

На основе публикации Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил начальника туберкулезной больницы УФСИН Павла Гаценко. Вместе с ним должностей лишились еще три сотрудника — начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков. Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
ФСИН
Интерфакс
СКР
Люди
Денис Соболев
Александр Калашников
Сергей Мальцев
Алексей Федотов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить