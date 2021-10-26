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Экс-сотрудник саудовской разведки заявил, что принц хотел убить короля отравленным кольцом из России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:33

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман говорил о планах убить короля Абдаллу с помощью отравленного кольца из России. Об этом в интервью CBS рассказал бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри.

По словам экс-разведчика, в 2014 году принц заявил своему двоюродному брату Мухаммеду ибн Наифу (тогда он возглавлял разведку), что хочет убить короля Абдаллу, чтобы трон перешел его отцу.

«Он сказал: „Я хочу убить короля Абдаллу. Кольцо с ядом я получу из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено“ <…> Может быть, он просто хвастался, но мы [в разведке] восприняли это серьезно», — сказал Саад аль-Джабри.

Мужчина отметил, что об этом разговоре он узнал благодаря записи с видеокамер, однако телеканалу ролик он не предоставил. По его словам, до сих пор существует оригинал видео и две его копии. Он знает, где находятся все три записи.

В ответ на это посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило, что аль-Джабри — «дискредитированный правительственный чиновник», который отвлекает внимание от своих «финансовых преступлений на миллиарды долларов».

В 2015 году в возрасте 90 лет король Абдалла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд скончался. Престол занял Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, который спустя два года правления сменил наследника — вместо его племянника Мухаммеда ибн Наифа им стал его сын Мухаммед ибн Салман. Ибн Наифа отправили в отставку с поста министра внутренних дел, в 2020 году он был арестован.

Экс-разведчик Саад аль-Джабри, рассказавший CBS об отравленном кольце, работал под руководством ибн Наифа. После его отставки с поста министра аль-Джабри получил убежище в Канаде. В Саудовской Аравии в это время арестовали двух из восьми его детей и зятя.

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