Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе

Стример Дилан Бек, известный под ником Rudeism, прошел Dark Souls 3, используя всего лишь одну кнопку и азбуку Морзе.

Специально для игры он создал необычный контроллер с одной красной кнопкой по центру. В управлении стример использовал принципы азбуки Морзе: короткое нажатие — перекат, два коротких нажатия — движение вперед, длинное нажатие — атака.

Чтобы пройти Dark Souls 3, Беку понадобилось нажать на кнопку 258 250 раз. Основная трудность заключалась в задержке: действия выполнялись через 250 миллисекунд после нажатия.