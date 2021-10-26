перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ruspostofficial/Instagram
Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал положительным 13:36
«Искаженная картина о нашей компании»: Цукерберг впервые отреагировал на расследования про Facebook 13:12
Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме 12:26
Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney 12:03
Опрос: Газманов, Баста, Гагарина и Пелагея стали лучшими исполнителями 2021 года по мнению россиян 11:58
rudeism/Twitter
Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе 11:40
В России новый антирекорд по смертности от ковида — умерли 1106 человек 11:39
ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег 11:05
Экс-сотрудник саудовской разведки заявил, что принц хотел убить короля отравленным кольцом из России 10:33
Москалькова похвалила программиста, передавшего видео с пытками заключенных 10:12
Viki Mohamad/Unsplash
Минздрав показал новый сертификат о вакцинации от коронавируса 9:42
Власти выделят 500 млн рублей на создание корпоративной соцсети для чиновников 8:44
В России тестируют видеокамеры с фиксацией драк и курения 8:31
Китайский аналог тиктока начал вставлять паузы между роликами, чтобы люди меньше сидели в соцсети 8:05
В Одессе суд обязал двух воров в наказание читать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко 2:26
YouTube начнет демонетизировать низкокачественные ролики для детей 1:37
Warner Bros. Pictures/YouTube
Кристофер Нолан считает «Дюну» Дени Вильнева одним из лучших сочетаний «живой» съемки и графики 0:54
Брендан Фрейзер сыграет злодея в кинопроекте «Бэтгерл» 0:18
Blue Origin Джеффа Безоса создаст собственную космическую станцию Вчера в 23:04
Bloomberg: в Нижегородской области на газопроводе произошел выброс метана. Его видно из космоса Вчера в 22:59
Отключить рекламу

Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:40

Стример Дилан Бек, известный под ником Rudeism, прошел Dark Souls 3, используя всего лишь одну кнопку и азбуку Морзе.

Специально для игры он создал необычный контроллер с одной красной кнопкой по центру. В управлении стример использовал принципы азбуки Морзе: короткое нажатие — перекат, два коротких нажатия — движение вперед, длинное нажатие — атака.

Чтобы пройти Dark Souls 3, Беку понадобилось нажать на кнопку 258 250 раз. Основная трудность заключалась в задержке: действия выполнялись через 250 миллисекунд после нажатия.

Стример также составил рейтинг всех боссов из игры по сложности битвы с ними. Самыми тяжелыми оказались те, за которыми нужно было внимательно следить и поворачивать камеру, — принцы-близнецы Лотрик и Лориан, Безымянный король, а также Чемпион Гундир. Финальный босс Dark Souls 3 Душа Пепла оказался на третьем месте по сложности.

Бек уже несколько лет создает необычные контроллеры для игр. Так, он прошел Star Wars Jedi: Fallen Order, используя световой меч, а в Overwatch играл на микроволновке и с помощью игрушечного лука.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить