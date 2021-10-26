Китайский аналог тиктока начал вставлять паузы между роликами, чтобы люди меньше сидели в соцсети

Платформа Douyin — китайский аналог TikTok с более жесткой цензурой — начал вставлять 5-секундные паузы между роликами. Так компания ByteDance борется с зависимостью людей от соцсетей, пишет Gizmodo.

Такие паузы напоминают, что человек уже несколько часов потратил на просмотр коротких видео. Всего их шесть, а перемотать или выключить такую функцию нельзя.

В эти пять секунд администрация платформы вставляет так называемые PSA — ролики, которые используются как шаблоны для рекламы. Но вместо промо-кампаний на них высвечиваются фразы вроде «опусти телефон», «ложись спать» или «подготовься к работе на завтра».

Ранее ByteDance запретила детям до 14 лет сидеть в приложении Douyin дольше 40 минут в день. Свои минуты дети могут потратить в промежутке между 6.00 и 22.00 по местному времени.

В конце августа Национальное управление печати и издательств Китая запретило несовершеннолетним проводить за онлайн-играми более одного часа в день. Этот час можно потратить только в пятницу, выходные дни и государственные праздники, строго с 20.00 до 21.00 по местному времени.