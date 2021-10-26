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В Одессе суд обязал двух воров в наказание читать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:26

Малиновский районный суд Одессы обязал двух мужчин, обвиненных в краже автозапчастей и магнитол, читать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко в качестве наказания. Об этом сообщил судебный реестр.

Молодые люди, которым на данный момент 23 и 19 лет, незаконно проникли на территорию штрафной автостоянки и похитили из машин несколько магнитол, три динамика и рычаг коробки передач. Преступники признали свою вину и заявили, что на кражу их толкнула нехватка денег.

По словам подсудимых, с финансовыми трудностями они столкнулись из‑за нечестных работодателей. Ранее мужчины не были судимы, один из них женат и имеет ребенка. Изначально воров осудили на три года тюрьмы, но затем суд смягчил наказание.

Молодые люди получили год условного заключения с дополнительными обязательствами в виде чтения классической литературы. Она, по замыслу суда, должна побудить мужчин понять общечеловеческие ценности и отношения собственности.

«Учитывая личности обоих обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование, отсутствие понимание отношений собственности, назначить наказание с определенными особенностями», — постановил суд.

Среди произведений, которые теперь предстоит изучить осужденным, — «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение «Проходят дни, проходят ночи» Тараса Шевченко.

Ранее чтение классической литературы стало наказанием для 21-летнего британца Бена Джона. Его осудили за хранение информации, которая могла использоваться в террористических целях. Джону грозило 15 лет заключения, но судья разрешил молодому человеку оставаться на свободе при условии, что тот будет читать книги Джейн Остин, Уильяма Шекспира, Томаса Харди и Чарльза Диккенса.

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