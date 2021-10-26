YouTube начнет демонетизировать низкокачественные ролики для детей

В следующем месяце YouTube начнет демонетизировать каналы, которые выпускают низкокачественный контент, направленный на молодежь и в первую очередь детей. Об этом сообщил Engadget.

Низкокачественными будут признаны ролики, поощряющие плохое поведение, а также чрезмерно коммерческие видео. К такому контенту может применяться ограниченный доступ. Кроме того, компания может отключить рекламу в видео.

В отдельных случаях, при нарушении новых правил контента, канал может быть исключен из партнерской программы YouTube. С помощью этих мер Google (ей принадлежит YouTube) пытается сделать сервис более безопасным и подходящим для детей.

В начале года компания также начала расширять функции родительского контроля для несовершеннолетних. «Наша конечная цель — создать безопасную и обогащающую среду для семей, вознаграждая при этом надежных создателей», — отметили в Google.