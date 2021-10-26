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YouTube начнет демонетизировать низкокачественные ролики для детей

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:37

В следующем месяце YouTube начнет демонетизировать каналы, которые выпускают низкокачественный контент, направленный на молодежь и в первую очередь детей. Об этом сообщил Engadget.

Низкокачественными будут признаны ролики, поощряющие плохое поведение, а также чрезмерно коммерческие видео. К такому контенту может применяться ограниченный доступ. Кроме того, компания может отключить рекламу в видео.

В отдельных случаях, при нарушении новых правил контента, канал может быть исключен из партнерской программы YouTube. С помощью этих мер Google (ей принадлежит YouTube) пытается сделать сервис более безопасным и подходящим для детей.

В начале года компания также начала расширять функции родительского контроля для несовершеннолетних. «Наша конечная цель — создать безопасную и обогащающую среду для семей, вознаграждая при этом надежных создателей», — отметили в Google.

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