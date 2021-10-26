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Брендан Фрейзер сыграет злодея в кинопроекте «Бэтгерл»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:18

Американский и канадский актер Брендан Фрейзер, известный по фильмам «Мумия», «Путешествие к Центру Земли» и «Джордж из джунглей», сыграет главного злодея в кинопроекте Warner Bros. и DC Films «Бэтгерл». Об этом сообщил Deadline.

Главную роль в картине исполнит Лесли Грейс. Предположительно, Фрейзер предстанет в образе суперзлодея Светлячка, однако создатели кино пока не подтверждают эту информацию. Также в фильме появится Джейкоб Сципио.

Режиссерами проекта выступят Адиль Эль Арби и Билалл Фаллах — они работали вместе над лентой «Плохие парни навсегда». Сценаристами стали Кристина Ходсон («Бамблби», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Кристин Берр («Круэлла»).

«Бэтгерл» появится на стриминговом сервисе HBO Max, когда именно это случится, пока неизвестно. В центре истории будет дочь комиссара Гордона Барбара. Она — самая известная версия супергероини, появившаяся в 1967 году.

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