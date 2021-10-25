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Bloomberg: в Нижегородской области на газопроводе произошел выброс метана. Его видно из космоса

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

На газопроводе в Нижегородской области 5 октября произошел мощный выброс метана. Об этом заявило издание Bloomberg со ссылкой на данные спутниковых снимков, которые анализировала компания Kayrros SAS.

По информации СМИ, инцидент случился на газопроводе, принадлежащем «Газпрому». В холдинге подтвердили, что во время ремонта сети действительно сбросили газ, но объем его назвали незначительным.

Причиной сброса газа стала техническая невозможность его хранить. В Kayrros SAS считают, что объем выбросов мог быть значительным. Компания оценила скорость сброса в примерно 164 тонны метана в час.

Bloomberg отметил, что воздействие часового сброса метана в Нижегородской области может быть сопоставимо с выбросами 8000 автомобилей в Великобритании за целый год. Метан в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз серьезнее, чем углекислый газ.

В этом году в российском нефтегазовом секторе произошел уже не один подобный выброс. Инцидент в Нижегородской области стал пятым по масштабам среди прочих, зафиксированных Kayrros SAS.

При этом Россия пока не присоединилась к инициативе по сокращению выбросов парниковых газов на 30% к концу десятилетия. Ее поддерживают почти три десятка стран, в том числе США, государства ЕС, Канада, Великобритания и Мексика.

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