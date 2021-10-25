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В сети появился трейлер фильма «Падение замка». Его снял Дольф Лундгрен

Юлия Онодэра
Вчера в 21:45

В сети появился трейлер боевика «Падение замка». Его снял шведский актер Дольф Лундгрен, известный по таким фильмам, как «Универсальный солдат», «Рокки-4» и «Неудержимые».

Лундгрен исполнил в картине одну из главных ролей. Он сыграл уборщика, обнаружившего в больнице 3 млн долларов, за которыми охотятся противоборствующие преступные банды. Они намерены разобраться с мужчиной, но тот не сдастся: деньги нужны ему на лечение дочери.

Сценарий ленты написал Эндрю Кнауэр, работавший над боевиком «Возвращение героя», в котором снимались Арнольд Шварценеггер и Форест Уитакер. В фильме вместе с Лундгреном снялся Скотт Эдкинс. «Падение замка» выйдет в кинотеатрах 3 декабря.

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