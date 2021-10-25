В сети появился трейлер фильма «Падение замка». Его снял Дольф Лундгрен

В сети появился трейлер боевика «Падение замка». Его снял шведский актер Дольф Лундгрен, известный по таким фильмам, как «Универсальный солдат», «Рокки-4» и «Неудержимые».

Лундгрен исполнил в картине одну из главных ролей. Он сыграл уборщика, обнаружившего в больнице 3 млн долларов, за которыми охотятся противоборствующие преступные банды. Они намерены разобраться с мужчиной, но тот не сдастся: деньги нужны ему на лечение дочери.