Взрыв в Набережных Челнах, выдвижение «Разжимая кулаки» на «Оскар» и другие новости дня

В Набережных Челнах в жилом доме произошел взрыв. Он разрушил как минимум шесть квартир. Предположительно, в здании произошла утечка газа. В данный момент спасатели ищут под завалами людей. Троих уже удалось спасти, в том числе — двух детей.

В России новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — 37 930 человек. Умерли от болезни 1069 человек.

По данным Forbes, мэрия Москвы обсуждает несколько сценариев продления локдауна после 7 ноября. Один из них — продление карантина до 15 ноября, а другой — до 1 января 2022 года.

Фильм ученицы Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России. Ранее кинолента получила Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» в Каннах.

Житель Тюмени впервые в российской судебной практике выиграл дело о моральном вреде из‑за сторис в инстаграме бывшей жены. В соцсети женщина утверждала, что он пытался выселить ее и детей из квартиры, а также уклонялся от уплаты алиментов.

Российские туристы забронировали почти все места в дорогих отелях Египта на период нерабочих дней. Регулярные рейсы на курорты практически полностью загружены.

В возрасте 59 лет скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в ситкоме «Друзья». Причина смерти — рак простаты, который диагностировали у него в 2018 году.

Наталия Орейро и ее сын стали гражданами России. Артистка подала документы на получение гражданства 15 июня 2020 года.

Эд Ширан объявил об уходе на самоизоляцию из‑за положительного теста на коронавирус. Он будет выступать и давать интервью не выходя из дома.

Apple TV+ показал трейлер сериала «Доктор Мозг» про ученого, который пытается получить воспоминания из мозга погибших людей. Главную роль сыграл Ли Сон Гюн, снявшийся в оскароносных «Паразитах».

Эмилия Кларк и Чиветель Эджофор снимутся в научно-фантастическом ромкоме «Поколение стручков» Софи Бартез. Они сыграют пару, которая хочет завести ребенка с помощью новой технологии. С ее помощью беременными могут побыть оба партнера.

Актер Руперт Эверетт снимет свой второй фильм в роли режиссера под названием «Lost and Found in Paris». Картина будет основана на жизненном опыте Эверетта и его переезде в Париж по обмену.

Слава КПСС выпустил альбом «Freehova» под псевдонимом Воровская Лапа. Все средства с прослушивания пластинки пойдут на оплату адвокатов блогера Юрия Хованского.