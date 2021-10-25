В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме. Разрушены восемь квартир

Предположительно, в доме взорвался газ, это могло произойти из‑за утечки неисправного газового шланга в квартире на четвертом этаже. По информации информагентства, эта версия случившегося пока считается основной, но рассматриваются и другие.

В Набережных Челнах в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв. Из‑за него оказались разрушены несколько квартир на двух верхних этажах здания, пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщили «Интерфакс» и РИА «Новости» .

С места происшествия эвакуировали 32 местных жителя. Медики оказывают помощь всем пострадавшим. Одного из них спасатели обнаружили под завалами, он находится в тяжелом состоянии. Также под завалами, как отметил источник, могут быть другие люди.

Несколько жильцов четвертого этажа в данный момент не выходят на связь. Их соседи составляют списки людей, которые проживали в здании и могли пострадать. В Татарстане запустили телефон горячей линии.

МЧС пока подтвердило разрушение шести квартир, в которых жили 14 человек. По последней информации, спасателям удалось вытащить из‑под завала еще двоих детей. Один человек остается под завалами.

«В гостинице города развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Всего к ликвидации ЧМ привлечены 155 человек, 49 единиц техники», — добавили в МЧС.