Эмилия Кларк и Чиветель Эджофор снимутся в научно-фантастическом ромкоме «Поколение стручков»

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и британский актер Чиветель Эджофор, известный по картинам «Реальная любовь», «12 лет рабства» и «Доктор Стрэндж», снимутся в научно-фантастическом фильме «Поколение стручков». Об этом сообщил Variety.

Картину поставит режиссер Софи Бартез, снявшая ранее экранизацию «Мадам Бовари» с Мией Васиковской и драмеди «Замерзшие души» с Диной Корзун. Новая лента станет романтической комедией, действие которой развернется в будущем.

Наука позволит детям появляться и формироваться в съемных стручках — это позволит обоим родителям испытать радости и трудности беременности. Эджофор сыграет ботаника Алви, который вместе со своей подругой Рейчел обращается к репродуктивным технологиям.

«Поколение стручков» будет посвящено в том числе тому, как научные разработки изменяют и заменяют естественные процессы. По словам управляющего директора продюсерской компании MK2 Films Фионнуалы Джеймисон, фильм поднимет этические вопросы о будущем технологий.

Бартез отметила, что работать с Кларк и Эджофором — это воплощение мечты. «Универсальность Эмилии, ее обезоруживающее чувство юмора и способность управлять сложными эмоциями идеально сочетаются с харизмой Чиветеля», — сказала режиссер.

Съемки «Поколения стручков» (в оригинале лента называется «The Pod Generation»), предположительно, начнутся в марте 2022 года. Когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.