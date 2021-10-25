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Нигерия создала собственную цифровую валюту — eNaira

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:03

В Нигерии запустили собственную цифровую валюту. Она называется eNaira (электронная найра) и разработана барбадосской финтех-компанией Bitt. Об этом сообщила Daily Post со ссылкой на президента африканского государства Мохаммаду Бухари.

eNaira станет цифровой валютой центрального банка Нигерии CBDC. Ранее в Африке еще не было подобных электронных денег. По мнению Центробанка Нигерии, запуск eNaira будет шагом вперед в эволюции денег.

В обращение сперва поступят 500 млн eNaira, их общая стоимость составит порядка 1,21 млн долларов США. Первоначально цифровую валюту планировали запустить 1 октября, однако событие отложили из‑за празднования Дня независимости Нигерии.

Власти считают, что введение цифровой валюты поможет упростить совершение финансовых операций в стране. Создание eNaira в Центробанке Нигерии называли кульминацией нескольких лет исследовательской работы по расширению границ платежной системы.

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