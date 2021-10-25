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Руперт Эверетт снимет фильм про самого себя. В ролях: Джон Малкович, Кит Кларк и Кристин Скотт-Томас

Виктория Шанина
Сегодня в 17:33

Британский актер Руперт Эверетт снимет свой второй фильм в качестве режиссера под названием «Lost and Found in Paris» («Бюро находок в Париже»). Картина будет основана на жизненном опыте Эверетта, пишет Variety.

Кит Кларк («Поквитайся», «Леонардо») сыграет Руперта Эверетта в подростковом возрасте. Родители отправили его по обмену жить в парижскую светскую семью, чтобы ребенок выучил французский язык и окончил художественный университет.

«Это фильм об американских горках в жизни, изобилии и гламуре молодежи, которые открываются через призму хорошо прожитой жизни. Я отправился в Париж по обмену в 1977 году. Я должен был выучить французский. Вместо этого я открыл для себя моду, дискотеку, наркотики и, наконец, прямо на краю пропасти себя», — рассказал Эверетт.

Также в актерский состав попали Джон Малкович («Новый папа», «Миллиарды») и Кристин Скотт-Томас («Дрянь», «Английский пациент»). Сам Руперт Эверетт сыграет второстепенную роль, а также выступит сценаристом.

«Я знаю Руперта с момента его невероятного дебюта на экране в „Другой стране“, а его многогранные таланты и личная история делают „Lost and Found in Paris“ необычным сочетанием комедии с настоящим приключением», — заявила Томас.

В мире кино Руперт Эверетт более известен как актер. Он сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах, в том числе в «Черном зеркале», «Опасных связях», «Красоте по-английски» и «Шарлатанах». В 2018 году вышла его дебютная режиссерская работа «Счастливый принц».

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