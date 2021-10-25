Американец потратил льготный госкредит на карточку Pokemon. За это ему грозит до 20 лет тюрьмы

Американец Винат Удомсин из штата Джорджия взял льготный кредит в рамках господдержки малого бизнеса в период коронавируса и потратил большую часть денег на коллекционную карточку Pokemon. Она обошлась ему в 57 789 долларов (около 4 млн рублей), сообщает Associated Press.

В заявке на кредит мужчина указал, что он с 2018 года владеет бизнесом с десятью сотрудниками и годовым доходом в 235 тыс. долларов. Удомсину выделили 85 тыс. долларов (почти 6 млн рублей) по программе EIDL на выплату зарплат работникам, а также покрытие производственных затрат и долгов по аренде.

Сразу после получения кредита мужчина купил себе карточку Pokemon. Эта покупка привлекла внимание налоговой службы. В ходе проверки они установили, что Удомсин соврал о количестве сотрудников и годовом доходе, чтобы получить выплату побольше.

Мужчине предъявили обвинение в финансовом мошенничестве. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тыс. долларов (около 17 млн рублей).