Эдгар Райт поделился идеями насчет нового Джеймса Бонда и принципом выбора актеров на роль агента

Эдгар Райт рассказал в подкасте Happy Sad Confused, каким видит будущего Джеймса Бонда после Дэниела Крейга. Режиссер «Малыша на драйве» хочет изменить темп будущих картин о британском агенте.

Райт выразил готовность взять франшизу в свои руки, у него даже есть идеи о развитии сюжета, но делиться он ими не стал. Зато рассказал, как он выбирает актеров на роль Бонда: у него есть принцип темного и молочного шоколада. По мнению постановщика, спецагент в исполнении Крейга — темный шоколад, поэтому в следующей картине нужно снимать молочный.

«Не думаю, что от продолжения [серии] в том же духе будет какой‑то смысл. У меня есть кое-какие представления о Бонде, и если меня когда‑нибудь спросят продюсеры, я ими поделюсь, поэтому сейчас не буду их рассказывать. Но когда я читаю имена [потенциальных актеров], меня они не цепляют, они кажутся вторым Дэниелом Крейгом», — сказал Райт.

Пока что Universal не называл претендентов на роль Бонда, но у поклонников уже есть свои кандидаты, в том числе и у «Афиши Daily».

Тем временем в российском прокате выходит новая картина Райта «Прошлой ночью в Сохо». Посмотреть ее можно будет уже 11 ноября.