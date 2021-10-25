В Турции семерых россиян обвиняют в поджоге леса. Они утверждают, что хотели лишь сообщить о пожаре

В Анталье арестовали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство.

Россияне отправились в поход по популярному маршруту «Ликийская тропа». По словам одного из туристов Дмитрия Коршунова, они увидели пожар, начали пытаться его потушить и позвонили в 911.

«По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму», — написал Коршунов.

Мужчина заявил, что «бесплатные адвокаты не говорят даже на английском», а консульство отказывается помогать. Он попросил предать историю огласке и оказать поддержку, отметив, что это не шутка.

24 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение заключить российских туристов под стражу на период расследования обстоятельств инцидента. Адвокат обвиняемых сказала, что россиянам может грозить от двух до семи лет лишения свободы.

Летом на юге Турции произошли масштабные лесные пожары, из‑за которых полиция усилила контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Огонь затронул 30 провинций, погибли около десяти человек, пострадали сотни. Власти рассматривают не только климатические факторы, но и версию умышленного поджога — к расследованию привлекли разведку.