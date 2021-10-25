Российские туристы выкупили почти все места в отелях Египта на нерабочие дни

Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Туроператоры зафиксировали рекордный спрос на путевки в Египет. По словам Ломидзе, россияне чаще всего покупают пакетные туры на 7–10 ночей и в основном едут в Хургаду или Шарм-эш-Шейх.

Директор отметила, что имеющиеся регулярные рейсы практически полностью загружены. Чартеры в Египет запустятся только 9 ноября.

Многие места в гостиницах уже распроданы, а наибольший дефицит — в дорогих отелях. Несмотря на то что с 21 октября власти ввели ограничение максимального числа постояльцев до 70%, это «не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период».

В АТОР рекордный спрос на маршруты в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября.

В 28 субъектах России уже введена система QR-кодов. В том числе в Петербурге, Чечне, Калининградской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области. В Хабаровском крае коды начнут поэтапно вводить 1 ноября.