В нерабочие дни в Севастополь не будут пускать без QR-кодов. На въездах поставят блокпосты

На въездах в Севастополь поставят блокпосты для проверки QR-кодов в период нерабочих дней. Распоряжение об этом подписал губернатор Михаил Развожаев, передает «Интерфакс».

По словам Развожаева, такие меры нужны для ограничения туристического потока. Он отметил, что приезжие, поселившиеся в частном секторе без справок о вакцинации или перенесенном коронавирусе, «будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию».

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», — заключил Развожаев.

В октябре антирекорд по количеству заболевших ковидом в Севастополе обновился 12 раз. С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.

С 15 октября в Севастополе действует система QR-кодов для жителей и гостей города.