Производство вестерна «Ржавчина» приостановили до окончания расследования гибели Галины Хатчинс

Продюсеры независимого вестерна «Ржавчина» приостановили производство картины. Полиция города Санта-Фе, где проходили съемки, проводит расследование гибели оператора Галины Хатчинс, пишет Variety.

«Пока мы переживаем этот кризис, мы приняли решение завершить работу на съемочной площадке, по крайней мере, до тех пор, пока расследования не будут завершены», — говорится в заявлении производственной компании, которая работает над «Ржавчиной».

К этому моменту шериф Санта-Фе уже провел обыск на площадке и допросил свидетелей. Он выяснил, что помощник режиссера Дейв Холлс не знал о том, что пистолет был заряжен.

Производители подтвердили, что проводят внутреннюю проверку протоколов безопасности, и напомнили, что «не могут говорить что‑либо дальше публично или в частном порядке», поскольку продолжается расследование.

«Наши сердца со всеми вами, так как мы все переживаем это трагическое время и оплакиваем потерю нашей коллеги и дорогого друга Галины Хатчинс», — сообщается в заявлении. Продюсеры отметили, что поддерживают тесный контакт с семьей Хатчинс.

21 октября Галина Хатчинс погибла на съемках независимого вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин случайно выстрелил в нее из реквизиторского оружия. «Афиша Daily» рассказала, что известно о несчастном случае.

Американский институт киноискусства (AFI) создал мемориальную стипендию для женщин-операторов в память о Галине Хатчинс. Любой желающий может сделать разовое пожертвование или оформить ежемесячные донаты.