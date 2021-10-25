Майк Флэнаган рассказал, что хочет снять хоррор во вселенной «Звездных войн»

Вдохновение внезапно настигло его во время землетрясения. Он проснулся от толчков, посидел несколько минут и понял, что мечтает снять космический хоррор.

Американский кинорежиссер Майк Флэнаган («Отсутствие», «Окулус», «Тишина», «Полуночная месса») намерен снять фильм ужасов, действие которого будет проходить во вселенной «Звездных войн». Об этом он рассказал в своем твиттере.

Фанаты франшизы начали отмечать аккаунт Disney под твитом Флэнагана, чтобы компания обратила внимание на новую захватывающую концепцию.

«Боже, да! Мне бы понравился фильм ужасов, похожий на слешер, в котором группе сбитых джедаев приходится пережить ночь, пока за ними охотится Вейдер», — написал юзер с ником @statuschance.

Свой комментарий оставил и Митч Дайер — сценарист «Звездных войн». Он написал: «Я десять лет хотел увидеть нечто подобное! Пожалуйста».

Некоторые начали предполагать, кто мог бы стать жутким антагонистом хоррора. Например, довольно зловеще выглядит хирург Корнелиус Эвазан, который проводил странные и жестокие эксперименты над своими пациентами.

Майк Флэнаган и раньше объединял научную фантастику с хоррором. Его фильм «Доктор Сон» — продолжение «Сияния» — удивил зрителей астральной проекцией, сверхспособностями и параллельными вселенными, что редко получается успешно в жанре ужасов. Как отмечает Collider, если у «Звездных войн» и появится хоррор-спин-офф, то Флэнаган будет идеальным режиссером этой работы.