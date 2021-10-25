Майк Флэнаган рассказал, что хочет снять хоррор во вселенной «Звездных войн»

Американский кинорежиссер Майк Флэнаган («Отсутствие», «Окулус», «Тишина», «Полуночная месса») намерен снять фильм ужасов, действие которого будет проходить во вселенной «Звездных войн». Об этом он рассказал в своем твиттере.
Вдохновение внезапно настигло его во время землетрясения. Он проснулся от толчков, посидел несколько минут и понял, что мечтает снять космический хоррор.
Фанаты франшизы начали отмечать аккаунт Disney под твитом Флэнагана, чтобы компания обратила внимание на новую захватывающую концепцию.
«Боже, да! Мне бы понравился фильм ужасов, похожий на слешер, в котором группе сбитых джедаев приходится пережить ночь, пока за ними охотится Вейдер», — написал юзер с ником @statuschance.
Свой комментарий оставил и Митч Дайер — сценарист «Звездных войн». Он написал: «Я десять лет хотел увидеть нечто подобное! Пожалуйста».
Некоторые начали предполагать, кто мог бы стать жутким антагонистом хоррора. Например, довольно зловеще выглядит хирург Корнелиус Эвазан, который проводил странные и жестокие эксперименты над своими пациентами.
Майк Флэнаган и раньше объединял научную фантастику с хоррором. Его фильм «Доктор Сон» — продолжение «Сияния» — удивил зрителей астральной проекцией, сверхспособностями и параллельными вселенными, что редко получается успешно в жанре ужасов. Как отмечает Collider, если у «Звездных войн» и появится хоррор-спин-офф, то Флэнаган будет идеальным режиссером этой работы.