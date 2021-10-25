Тюменский суд обязал женщину опровергнуть слова в сторис инстаграма о бывшем муже

В Тюмени суд встал на сторону мужчины по делу о моральном вреде из‑за слов его бывшей жены в сторис инстаграма. В пресс-службе судов региона отметили, что такое происходит впервые в российской судебной практике.

В публикациях в соцсети женщина утверждала, что после развода экс-супруг пытался выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, а также не отдавал алименты, не делил расходы и «жил за ее счет». Вместе они прожили восемь лет, инициатором расставания была жена.

Александр (так зовут бывшего мужа) решил обратиться в суд после того, как на «ложные» и «слишком эмоциональные» сторис обратили внимание родственники и близкие друзья. Мужчина потребовал от бывшей жены возместить моральный вред в размере 30 тыс. рублей, записать опровержение обвинений и не удалять в течение года.

Районный суд Тюмени отклонил требования истца, тогда Александр обратился с апелляционной жалобой. Вместе с этим он приложил справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Тюменский областной суд отменил предыдущее судебное решение и обязал женщину выплатить бывшему мужу 5000 рублей и не удалять опровержение сутки.