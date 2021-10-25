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В Третьяковке пройдет второй вечер проекта T Lates с участием группы «Аигел»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:48

27 октября в Государственной Третьяковской галерее состоится второй вечер проекта T Lates, в рамках которого молодежная аудитория знакомится с новыми формами интерпретации искусства XX века и актуальными художественными практиками. В мероприятии поучаствует группа «Аигел», сообщили «Афише Daily» представители проекта.

Темой вечера станет телесно ориентированная психология. Почему человеческое тело с древних времен приковывает внимание живописцев и скульпторов? Как чувственное восприятие влияет на постижение и интерпретацию произведений искусства? T Lates предлагает задуматься о теле как об одном из главных объектов художественного высказывания мастеров XX века, приглашает посетителей пройти с новым аудиогидом «Тело и телесность» по постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

В центре внимания — произведения 1920-х и первой половины 1930-х годов. На примере работ Сергея Коненкова и Веры Мухиной гости вечера увидят, как природа скульптурных материалов может актуализировать проблему телесности. Рассматривая картины Александра Дейнеки, Александра Самохвалова и Петра Вильямса, зрители поймут, как молодые авторы искали образ современного им человека — героя нового мира и нового времени.

Во второй части вечера в Большом зале Западного крыла состоится музыкальный перформанс электронного дуэта «Аигел». Билеты можно купить по ссылке.

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