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Вышел трейлер сериала «Доктор Мозг» с Ли Сон Гюн из «Паразитов» в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 12:04

Apple TV выпустил трейлер южнокорейской детективной драмы «Доктор Мозг». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале стриминговой платформы.

Триллер рассказывает о блестящем ученом Севоне. Он переживает ужасную личную трагедию, после того как его семья попадает в таинственную аварию. Решив самостоятельно раскрыть дело, он начинает проводить «синхронизацию мозга» с погибшими, чтобы получить доступ к их воспоминаниям.

Сериал основан на популярном корейском аниме «Hongjacga». Режиссером выступил Ким Джи Ун, а главные роли исполнили Ли Сон Гюн («Паразиты»), Тео Ю («Лето»), Ли Ю Ен («Тоннель») и Со Джи-хе («49 дней»).

Премьера сериала запланирована на 4 ноября. Последующие эпизоды будут выходить каждую неделю вплоть до 10 декабря.

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