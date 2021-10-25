Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Привет, ребята, небольшое предупреждение: к сожалению, у меня положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую указаниям властей», — написал Ширан.

Музыкант отметил, что у него запланировано много мероприятий, на которых он не сможет присутствовать. Однако артист продолжит выступать и давать интервью не выходя из дома.

«Приношу извинения всем, кого я подвел. Будьте в безопасности, всех обнимаю», — заключил исполнитель.

По информации The Hollywood Reporter, на этой неделе Эд Ширан должен был стать «меганаставником» на шоу «Голос» от NBC. На 6 ноября был запланирован выпуск Saturday Night Live, где Ширан появился бы в качестве музыкального гостя.

На 29 октября намечен релиз четвертого студийного альбома Эда Ширана «=» («Equals»). Ранее вышли три трека из пластинки «Visiting Hours», «Shivers» и «Bad Habits», которые уже успели попасть в чарт Billboard Hot 100. В 2022 году артист поедет в тур с презентацией альбома.