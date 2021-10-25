перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер сериала «Доктор Мозг» с Ли Сон-гюн из «Паразитов» в главной роли 12:04
В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки. Это новый максимум с начала пандемии 11:43
Путин поручил регионам запретить ночную работу ресторанов и клубов 11:15
Эд Ширан заразился коронавирусом 11:05
Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «Дельта»-штамма коронавируса 10:52
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с неохраняемой парковки 10:27
В Москве с 4 по 6 ноября парковка станет бесплатной 10:22
В Хабаровском крае с 1 ноября вводится система QR-кодов 10:07
В России начались тесты системы, которая распознает людей с оружием на подходах к школам 9:50
Российское издательство объяснило удаление страниц о трансгендерных людях в книге для подростков 9:48
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет 8:45
«Дюна» в США собрала 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший старт в карьере Дени Вильнева Вчера в 20:26
До конца дня в Москве будет идти мокрый снег. Ночью он превратится в гололед Вчера в 19:43
Локдаун в Петербурге, Бонд на предвыборных плакатах в Грузии и другие новости дня
Вчера в 18:08 дайджест
Кормящим матерям разрешили прививаться «Спутником V» Вчера в 18:05
В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда Вчера в 17:03
Глава Роспотребнадзора: чтобы «хорошо встретить Новый год», в нерабочие дни нужно оставаться дома Вчера в 16:21
В сети появился отрывок из хоррора «Оленьи рога» с Кери Расселл и Джесси Племонсом Вчера в 15:41
Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин Вчера в 15:13
Netflix показал трейлер аниме по комиксу Марка Миллара «Суперворы» Вчера в 14:48
Отключить рекламу

Эд Ширан заразился коронавирусом

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Привет, ребята, небольшое предупреждение: к сожалению, у меня положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую указаниям властей», — написал Ширан.

Музыкант отметил, что у него запланировано много мероприятий, на которых он не сможет присутствовать. Однако артист продолжит выступать и давать интервью не выходя из дома.

«Приношу извинения всем, кого я подвел. Будьте в безопасности, всех обнимаю», — заключил исполнитель.

По информации The Hollywood Reporter, на этой неделе Эд Ширан должен был стать «меганаставником» на шоу «Голос» от NBC. На 6 ноября был запланирован выпуск Saturday Night Live, где Ширан появился бы в качестве музыкального гостя.

На 29 октября намечен релиз четвертого студийного альбома Эда Ширана «=» («Equals»). Ранее вышли три трека из пластинки «Visiting Hours», «Shivers» и «Bad Habits», которые уже успели попасть в чарт Billboard Hot 100. В 2022 году артист поедет в тур с презентацией альбома.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
телеканал NBC
Люди
Эд Ширан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить