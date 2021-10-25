В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с неохраняемой парковки

Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в краже машины с неохраняемой парковки у многоквартирного дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя главка.

Источник агентства отметил, что факт хищения выявили сотрудниками оперативно-розыскного отдела. Автомобиль Audi A4 пропал с парковки у дома на улице Маршала Одинцова.

В ГУ МВД назначена служебная проверка. Если кража будет подтверждена, сотруднику грозит увольнение и наказание в установленном законом порядке. О какой мере пресечения идет речь, не указывается. Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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