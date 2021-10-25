В Москве с 4 по 6 ноября парковка станет бесплатной

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной, сообщил РИА «Новости» заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что бесплатными станут даже те парковки, где стоимость стоянки за один час составляет 380 рублей. Однако парковки со шлагбаумом останутся платными.

В период с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября — это нерабочие дни в Москве — за парковочное место придется заплатить. При этом 31 октября и 7 ноября на парковках будет действовать воскресный тариф — бесплатно, кроме тех улиц, где установлен тариф 380 рублей за час.

Ликсутов отметил, что столичные власти традиционно снимают плату с парковочных мест по праздникам, и напомнил водителям быть внимательными за рулем и не совершать нарушений.

День народного единства в этом году выпал на нерабочие дни, введенные в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в городе приостанавливается работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры и чья деятельность не может быть прекращена.