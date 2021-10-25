В Хабаровском крае с 1 ноября вводится система QR-кодов

1 ноября в Хабаровском крае начнут поэтапно вводить систему QR-кодов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В середине октября сообщалось, что введение кодов в регионе не планируется. Пресс-секретарь Минздрава Хабаровского края Юлии Тагнер говорила, что «предложение о введении QR-кодов не поддержали».

По информации местных СМИ, 22 октября губернатор Михаил Дегтярев заявлял, что введение кодов пока не рассматривается, но власти не исключают такой возможности.

Таким образом, система QR-кодов введена уже в 29 субъектах России. В том числе, в Петербурге, Чечне, Калининградской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области.