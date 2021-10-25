Российское издательство объяснило удаление страниц о трансгендерных людях в книге для подростков

На месте удаленных страниц «Белая ворона» написала: «Издательство вынуждено отказаться от публикации текста <…>, чтобы избежать обвинений в нарушении российского законодательства.

Издательство «Белая ворона» удалило две страницы из русскоязычной версии книги Юми Стайнс и Мелиссы Канг «Привет, месячные», в которых рассказывалось о трансгендерных людях. Книга вышла ранее в этом году, но только сейчас в компании прокомментировали ситуацию, пишет «Подъем» со ссылкой на соосновательницу издательства Татьяну Кормер .

По словам Кормер, перед публикацией прошла консультация с юристами, которые намекнули, что текст, содержащийся на этих страницах, может противоречить закону.

«Знаете, как юристы всегда говорят? Существует правоприменительная практика, существует закон… А потом нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы бесплатно будем осуществлять вашу защиту. Мы подумали и решили, что очень тронуты такой заботой, но мы предпочитаем перестраховаться», — сказала соосновательница «Белой вороны».

Она отметила, что пометку об удаленных страницах в компании сделали по требованию правообладателя. Вносить изменения пришлось уже после того, как завершилась верстка, поэтому теперь в книге две пустые страницы.

Татьяна Кормер уточнила, что этих сложностей можно было бы избежать, поставив маркировку «16+». Однако в 16 лет читать эту книгу уже поздно, сказала она, добавив, что многие родители благодарили издательство за выпуск такой книги, которая помогает в разговорах с детьми.

«Это было важнее, чем сохранить удаленную информацию», — сказала Кормер.

Согласно описанию на сайте «Белой вороны», книга «Привет, месячные» — это «простой гид, который позволит стать экспертом в области месячных. С ответами на все вопросы — даже на глупые». В аннотации произведения подчеркивается, что оно предназначено для детей старшего школьного возраста.