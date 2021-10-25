Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет

Актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в ситкоме «Друзья», скончался в возрасте 59 лет. Причина смерти — рак простаты, который диагностировали у него в 2018 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Тайлер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. «Если вы встретили его однажды, вы завели друга на всю жизнь. У него осталась жена Дженнифер Карно, любовь всей его жизни», — сказал менеджер актера.

После обнаружения рака на последней стадии Тайлер решил прожить минимум до 59 лет, дать другим людям как можно больше информации об онкологии и «спасти хотя бы одну жизнь».

Джеймс Майкл Тайлер работал настоящим бариста в районе Голливуда, когда его заприметили создатели шоу. В итоге он снялся в 148 эпизодах — больше, чем любой другой второстепенный персонаж «Друзей». Он играл менеджера кофейни Central Perk.

В этом году Тайлер появился в реюнионе «Друзей», присоединившись к исполнителям главных ролей через Zoom. «Это были самые запоминающиеся 10 лет в моей жизни, честно говоря. Я и представить себе не мог лучшего опыта. Все эти ребята были фантастическими, и работать с ними было просто приятно», — сказал он.