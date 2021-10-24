Локдаун в Петербурге, Бонд на предвыборных плакатах в Грузии и другие новости дня

В Петербурге объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. Будут закрыты кинотеатры, непродовольственные магазины, библиотеки и фитнес-центры. Рестораны и кафе будут работать навынос.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян в нерабочие дни оставаться дома и ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год». Она добавила, что сейчас «риск встретиться с вирусом гораздо выше, чем прошлым летом».

Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям». Под эту категорию попадают заявители на иммиграционную визу из тех стран, где у США нет консульств или где политическая ситуация очень «неопределенная и изменчивая».

Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. В тексте нашли «оценочные формулировки» и риск широкого правоприменения.

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Дайро Усугу. В операции по его поимке участвовала полиция, армия и военно-воздушные силы Колумбии.

Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в рамках первого турнира Bellator в России. Бой продолжался 1 минуту и 45 секунд.

На 73-м году жизни скончался Александр Рогожкин, автор фильмов «Особенности национальной охоты» и «Кукушка». В послужном списке режиссера свыше полутора десятков картин.

В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в образе Джеймса Бонда. Лозунгом стала фраза «Не время бездельничать», отсылающая к новому фильму.

Американский институт кино создал стипендию для женщин-операторов в память о погибшей на съемках Галине Хатчинс. Сделать пожертвование в фонд стипендии может любой желающий.

Вышел трейлер аниме «Суперворы» по комиксу известного шотландского автора Марка Миллара. По сюжету группа отсидевших бандитов решается на свое последнее дело и начинает планировать крупное ограбление.

Супружеские отношения рокера Оззи Осборна и его жены Шэрон получат экранизацию. Название биографического фильма и его дата выхода пока неизвестны.