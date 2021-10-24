перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Локдаун в Петербурге, Бонд на предвыборных плакатах в Грузии и другие новости дня
18:08 дайджест
Кормящим матерям разрешили прививаться «Спутником V» 18:05
В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда 17:03
Глава Роспотребнадзора: чтобы «хорошо встретить Новый год», в нерабочие дни нужно оставаться дома 16:21
В сети появился отрывок из хоррора «Оленьи рога» с Кери Рассел и Джесси Племонсом 15:41
Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин 15:13
Netflix показал трейлер аниме по комиксу Марка Миллара «Суперворы» 14:48
Дом из «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу 14:37
Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества через СМС 13:54
История любви Оззи Осборна и его жены Шэрон получит экранизацию 13:36
Госдеп США отнес россиян к категории «бездомные национальности» 12:59
Правительство отклонило закон о наказании за невыполнение предвыборных обещаний 12:41
IvanDuque/Twitter
В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Дайро Усугу 11:47
В России выявили 35 660 новых случаев COVID-19 11:25
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России за две минуты 10:56
Американский институт кино учредил стипендию для женщин-операторов в честь Галины Хатчинс 10:19
Скончался российский физик и миллиардер Валентин Гапонцев 9:51
Tsoydottir/Unsplash
В воронежском приюте произошло массовое убийство собак 8:40
В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября 8:17
Шоураннер сериала про полицию «Новичок» запретил боевое оружие на съемочной площадке Вчера в 20:25
Отключить рекламу
Дайджест

Локдаун в Петербурге, Бонд на предвыборных плакатах в Грузии и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:08

В Петербурге объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. Будут закрыты кинотеатры, непродовольственные магазины, библиотеки и фитнес-центры. Рестораны и кафе будут работать навынос.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян в нерабочие дни оставаться дома и ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год». Она добавила, что сейчас «риск встретиться с вирусом гораздо выше, чем прошлым летом».

Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям». Под эту категорию попадают заявители на иммиграционную визу из тех стран, где у США нет консульств или где политическая ситуация очень «неопределенная и изменчивая».

Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. В тексте нашли «оценочные формулировки» и риск широкого правоприменения.

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Дайро Усугу. В операции по его поимке участвовала полиция, армия и военно-воздушные силы Колумбии.

Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в рамках первого турнира Bellator в России. Бой продолжался 1 минуту и 45 секунд.

На 73-м году жизни скончался Александр Рогожкин, автор фильмов «Особенности национальной охоты» и «Кукушка». В послужном списке режиссера свыше полутора десятков картин.

В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в образе Джеймса Бонда. Лозунгом стала фраза «Не время бездельничать», отсылающая к новому фильму.

Американский институт кино создал стипендию для женщин-операторов в память о погибшей на съемках Галине Хатчинс. Сделать пожертвование в фонд стипендии может любой желающий.

Вышел трейлер аниме «Суперворы» по комиксу известного шотландского автора Марка Миллара. По сюжету группа отсидевших бандитов решается на свое последнее дело и начинает планировать крупное ограбление.

Супружеские отношения рокера Оззи Осборна и его жены Шэрон получат экранизацию. Название биографического фильма и его дата выхода пока неизвестны.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Госдеп США
Люди
Федор Емельяненко
Тимоти Джонсон
Александр Рогожкин
Дэниел Крейг
Джеймс Бонд
Марк Миллар
Оззи Осборн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить