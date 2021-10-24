В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда

На улицах Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением британского актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом сообщается в телеграм-канале «Sputnik Грузия».
Лозунгом Крейга стала фраза «Не время бездельничать». Это отсылка к последнему фильму бондианы «Не время умирать», премьера которого состоялась 30 сентября.
В Грузии проходят выборы, где избираются мэры и депутаты совещательных органов местного самоуправления. В них принимают участие 43 партии. Первый тур прошел 2 октября, второй тур назначен на 30 октября — сейчас в стране проходит активная агитация.