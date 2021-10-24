В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда

На улицах Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением британского актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом сообщается в телеграм-канале «Sputnik Грузия».

Лозунгом Крейга стала фраза «Не время бездельничать». Это отсылка к последнему фильму бондианы «Не время умирать», премьера которого состоялась 30 сентября.