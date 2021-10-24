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В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

На улицах Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением британского актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом сообщается в телеграм-канале «Sputnik Грузия».

Лозунгом Крейга стала фраза «Не время бездельничать». Это отсылка к последнему фильму бондианы «Не время умирать», премьера которого состоялась 30 сентября.

© Sputnik Грузия/Telegram

В Грузии проходят выборы, где избираются мэры и депутаты совещательных органов местного самоуправления. В них принимают участие 43 партии. Первый тур прошел 2 октября, второй тур назначен на 30 октября — сейчас в стране проходит активная агитация.

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