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Глава Роспотребнадзора: чтобы «хорошо встретить Новый год», в нерабочие дни нужно оставаться дома

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:21

Глава Роспотребнадзора призвала россиян в нерабочие дни оставаться дома и привиться от ковида, потому что «дальше нам нужно идти к новогодним праздникам». Ее слова прозвучали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома. И хочу сказать: дальше нам нужно идти к новогодним праздникам, но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью сегодня», — сказала Попова.

По ее словам, главная задача на предстоящие нерабочие дни — максимально уменьшить число контактов. Она добавила, что «риск встретиться с вирусом гораздо выше, чем прошлым летом».

По всей России, за исключением некоторых регионов с особенно тяжелой обстановкой по коронавирусу, объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В Москве и Подмосковье локдаун начнется с 28 октября, с Петербурге — с 30 октября.

В России за последние сутки выявили 35 660 случаев коронавируса, pаболеваемость впервые за девять дней пошла на спад.

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