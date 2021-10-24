Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

23 октября скончался Александр Рогожкин, режиссер фильмов «Особенности национальной охоты» и «Кукушки». Ему было 72 года. Об этом сообщила в фейсбуке кинокритик Ольга Шервуд.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала Шервуд о режиссере.

В фильмографии Рогожкина свыше полутора десятков картин. Он известен серией фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», а также написал сценарий для «Особенностей национальной политики» и работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Рогожкин удостоен звания народный артист России и является лауреатом госпремии. Его произведения удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», а сам он получил приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.