Netflix показал трейлер аниме по комиксу Марка Миллара «Суперворы»

Группа бандитов, они же бывшие заключенные, решается на свое последнее дело. Они планируют ограбление крайне опасного суперзлодея по кличке Ублюдок.

Разработкой аниме занималась студия Bones («Моя геройская академия»), сценарий написал Даи Сато («Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу»). Режиссером выступил Мотонобу Хори («Райский поцелуй», «Кэрол и Тьюсдей»).

Сериал дебютирует на стриминговой платформе 25 ноября. В нем будет 13 получасовых эпизодов.

Марк Миллар — шотландский автор комиксов. За свою карьеру он успел поработать с крупнейшими издательствами США, в том числе с Marvel Comics. В 2010 году его комикс «Пипец» экранизировал режиссер Мэттью Вон, эта работа стала одной из самых знаковых в карьере Миллара.