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История любви Оззи Осборна и его жены Шэрон получит экранизацию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:36

Супружеские отношения рокера Оззи Осборна и его жены Шэрон получат экранизацию. Название фильма и дата выхода пока неизвестны, пишет Variety.

«Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша бессмертная любовь держала нас вместе», — прокомментировала предстоящую картину Шэрон Осборн.

Производством ленты, которая больше будет похожа на биографию супругов, займется Sony Pictures и Polygram Entertainment. Сценарий напишет номинант на премию «Оскар» Ли Холл.

В безымянном фильме будет много музыки рок-группы Осборна Black Sabbath, а также треки из его сольной карьеры.

Это не первый проект, посвященный Оззи Осборну, и второй — о его браке с Мишель. В 2002 году на MTV показывали реалити-шоу «Семейка Осборнов» с их участием.

Оззи и Мишель сыграли свадьбу в 1982 году. С тех пор жена музыканта работает его менеджером, составляя расписание мужа. У них есть трое детей: Эми, Келли и Джек.

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