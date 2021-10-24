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Госдеп США отнес россиян к категории «бездомные национальности»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:59

Государственный департамент США отнес россиян, которые хотят получить американскую иммиграционную визу, к категории «бездомные национальности» («Homeless Nationalities»). Об этом сообщается в документе на сайте ведомства.

Под эту категорию попадают заявители на иммиграционную визу из тех стран, где у США нет консульств или где политическая ситуация очень «неопределенная и изменчивая», из‑за чего американские дипломаты не имеют полномочий рассматривать заявления на получение визы.

Помимо России в список «бездомных национальностей» Госдепа попали Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Гражданам России рекомендовали подавать заявления на иммиграционную визу в консульские представительства США в Варшаве. Россияне, проживающие в других странах, могут обратиться за визой в консульство США по месту пребывания.

12 мая посольство США в Москве перестало обрабатывать заявки на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических. Американские дипломаты сократили консульский персонал дипмиссии на 75%, заявив, что будут предоставлять консульские услуги только гражданам США и лишь в экстренных случаях.

Решение американских дипломатов связано с указом Владимира Путина, который ограничил посольствам «недружественных государств» возможность нанимать людей в России. Перечень таких государств и количество людей, которых они могут нанять, должно определить российское правительство.

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