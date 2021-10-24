В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Дайро Усугу

Полиция Колумбии задержала лидера крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива» Дайро Антонио Усугу, более известного по прозвищу Отониэль. Об этом сообщило информагентство «Би-би-си».

В операции по поимке преступника полиция участвовала вместе с государственной армией и военно-воздушными силами Колумбии. 50-летнего Усугу схватили в департаменте Антьокия на северо-западе страны — недалеко от границы с Панамой. Во время задержания погиб один полицейский.

«Это самый серьезный удар по наркоторговле в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением [наркобарона] Пабло Эскобара в 1990-х годах», — написал президент Колумбии Иван Дуке Маркес в своем твиттере.