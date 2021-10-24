Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России за две минуты

Российский боец ММА Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в России. Соревнования организации впервые прошли в России, на «ВТБ-Арене» в Москве, пишет ТАСС .

Теперь на счету 45-летнего Федора Емельяненко 40 побед и шесть поражений в ММА. Всего он провел 47 боев — один признали несостоявшимся. В рамках Bellator он провел шесть боев, в которых четыре раза победил и дважды проиграл.

Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, а также четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Тимоти Джонсону 36 лет, он занимает второе место в рейтинге Bellator среди тяжеловесов (Емельяненко в рейтинг не входит). Ранее он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.