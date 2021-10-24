Американский институт кино учредил стипендию для женщин-операторов в честь Галины Хатчинс

Американский институт киноискусства (AFI) создал мемориальную стипендию для женщин-операторов в память о погибшей на съемках Галине Хатчинс. На сайте AFI появилась отдельная страница фонда стипендии.

На сайте любой желающий может сделать разовое пожертвование или оформить ежемесячные донаты.

«Одни только слова не могут передать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI», — сообщается на странице стипендии.

Хатчинс училась в институте киноискусства и окончила его в 2015 году. Ее дипломный фильм «Скрытый» был показан на международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage, а также на смотрах AFI Fest и Austin Film Festival.

21 октября Галина Хатчинс погибла на съемках независимого вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин случайно выстрелил в нее из реквизиторского оружия. «Афиша Daily» рассказала, что известно о несчастном случае.